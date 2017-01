Visiones

Dentro de unos días viajaré para encontrarme con amigos que no veo desde hace muchos años. La amistad, que no depende de cosas como el espacio y el[...]

En la noche del 18 de abril de 2015 se consuma la que se considera la peor tragedia de la historia reciente en el Mediterráneo: un pesquero que trans[...]

No puedo mantener la mirada en la imagen de Lamiya sin sentir en mí un irreprimible sentido de rebelión; su rostro desfigurado es el grito más fuer[...]

